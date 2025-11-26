++ Most Wanted – Über diese Aktien spricht der Markt! --> Heute gratis sichern ++

30% Crash in den nächsten 5 Wochen?

(Lars Erichsen) So, ein paar Ehrenrunden zu laufen, sich bei den Zuschauern zu bedanken für die Aufmerksamkeit, macht ja immer ganz besonders viel Spaß. Ich habe in einigen Videos in diesem Jahr darüber gesprochen, wie erfolgreich das Jahr 2025 bisher für mich war. Im aktiven Handel eine Rendite von deutlich über 50% vor Steuern und ich war ebenfalls in vielen Videos bullisch für das 4. Quartal 2025.

Wir dürfen festhalten: Bisher lag ich daneben! Das 4. Quartal war alles andere als bullisch und ich möchte dementsprechend in diesem Video gleich zu Beginn auch mal ganz offen darüber sprechen, wie viel Rendite mich dieser Abschwung bisher gekostet hat. Und danach will ich darauf eingehen bzw. meinen Standpunkt erläutern, wie man mit diesem Markt jetzt umgehen kann, wie ich mich in dieser aktuellen Situation verhalte!?


Mein Tipp

GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de

Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/

Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Lars Erichsen

Bildquellen:

© https://www.freepik.com/free-photo/close-up-arrow-representing-financial-crisis_11071624.htm#fromView=search&page=1&position=36&uuid=624f59da-6f5e-4b81-a6e3-c6b125d94ac2&query=stock+market+crash

© https://www.freepik.com/premium-ai-image/cracked-broken-financial-graphs-with-dark-colors-representing-economic-despair-copy-space-high-q_395641816.htm#fromView=search&page=2&position=44&uuid=624f59da-6f5e-4b81-a6e3-c6b125d94ac2&query=stock+market+crash


Das könnte Sie auch interessieren:

  • Rendite-Spezialisten

    Rendite-Spezialisten

    Geld vermehren trotz Mini-Zinsen! Die Rendite-Spezialisten zeigen wie es geht...

    ...mehr

  • Der beste ETF für 2026?

    In diesem Video übernimmt mein Kollege Sebastian Hell meine Urlaubsvertretung und spricht über einen ETF, der für 2026 zu den spannendsten Kandidaten überhaupt gehört. Der ETF hat gerade einen wichtigen charttechnischen Ausbruch hingelegt und ist gleichzeitig fundamental massiv unterbewertet. ...mehr

  • Was steckt wirklich hinter „Quant-ETFs"?

    Der Begriff „Quant-ETF“ taucht immer häufiger auf; in Medien, Produktbeschreibungen und Diskussionen unter Anlegern. Viele stellen sich darunter ausgefeilte Algorithmen, KI-Modelle oder Hedgefonds-ähnliche Strategien vor. ...mehr

  • Silber: Kursziel 100 US-Dollar!

    Meines Erachtens wird Silber auf mindestens 100 US-Dollar steigen, un das Ganze wird bis zum Jahr 2030 oder früher passieren. Wie ich davon profitieren möchte und wie ich die aktuelle Lage einordne, mehr dazu in diesem Video. ...mehr
  • Robotics – Der Markt der Zukunft!

    © Adobe Stock - Ähnliche suchen Datei Nr.: 285235650 - Gorodenkoff

    Robotics – Der Markt der Zukunft!

    Robotik findet zunehmend Anwendung in Bereichen wie industrieller Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen, Mobilität und Haushaltstechnik. Im Rahmen dieses Researchs möchte ich Euch einen Einblick in meine aktuelle Analyse geben. ...mehr

  • Das ist erst der Anfang! Kaufen!

    Größte Blase aller Zeiten? In den 1990er Jahren sind die Kurse auch am Anfang vergleichbar mit der heutigen Zeit gestiegen. Man hat damals gesagt das Internet wird vieles verändern und im Laufe der Zeit wurde klar: Es hat alles verändert! ...mehr
'; exit-intend
exit-intend-close