26.11.2025

30% Crash in den nächsten 5 Wochen?

(Lars Erichsen) So, ein paar Ehrenrunden zu laufen, sich bei den Zuschauern zu bedanken für die Aufmerksamkeit, macht ja immer ganz besonders viel Spaß. Ich habe in einigen Videos in diesem Jahr darüber gesprochen, wie erfolgreich das Jahr 2025 bisher für mich war. Im aktiven Handel eine Rendite von deutlich über 50% vor Steuern und ich war ebenfalls in vielen Videos bullisch für das 4. Quartal 2025.

Wir dürfen festhalten: Bisher lag ich daneben! Das 4. Quartal war alles andere als bullisch und ich möchte dementsprechend in diesem Video gleich zu Beginn auch mal ganz offen darüber sprechen, wie viel Rendite mich dieser Abschwung bisher gekostet hat. Und danach will ich darauf eingehen bzw. meinen Standpunkt erläutern, wie man mit diesem Markt jetzt umgehen kann, wie ich mich in dieser aktuellen Situation verhalte!?

