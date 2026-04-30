+60% mit diesen Aktien in diesem Jahr?
(Lars Erichsen) So, wir sprechen heute über Aktien, die sich in den nächsten Monaten relativ leicht sogar verdoppeln könnten, dafür muss so viel gar nicht passieren. Dafür sollte man aber die ganze Story kennen und nicht nur die Überschriften, zumindest wenn man in seinem eigenen Depot aktiv werden möchte.
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