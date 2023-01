Amazon - Google (verkaufen?) - Apple - Microsoft (kaufen?)

27.01.2023

(Lars Erichsen) Wir schauen heute gemeinsam auf die Aktien von Amazon, Google, Apple und Microsoft. Und ich stelle die provokante Frage, ob sich jetzt, also genau in dieser Zeit, vielleicht alles ändert? Und das ist in zwei Richtungen gedacht, zum einen habe ich gerade ein sehr interessantes Gespräch geführt, mit einem KI-Insider. Also einem echten Branchen-Experten, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht.

Und dieser Branchen-Insider hat genau das geäußert, dass er glaubt, dass es hier große Verlierer, aber auch große Gewinner gibt. Wie das gemeint ist, dazu gleich mehr. Und auf der anderen Seite ist diese Frage, ob sich jetzt alles ändert, bezogen auf die Kursgewinne bzw. die nichtvorhandenen Kursgewinne. Es ist durchaus, meines Erachtens, jetzt angebracht, Dinge an die wir uns gewöhnt haben, in Frage zu stellen. Legen wir los

