Apple: Aktie jetzt noch kaufen?

17.02.2020

(Patrik Leuchte) Die Apple-Aktie befindet sich in einem starken, übergeordneten Aufwärtstrend. Aktuell stellen sich viele die Frage, ob es sinnvoll ist kurz unterhalb der Allzeithochs einzusteigen, um an weiteren potenziellen Aufwärtsbewegungen zu partizipieren. Schließlich will niemand einsteigen, kurz bevor der Aufwärtstrend endet.

Mein Tipp In meinem Video gehe ich gezielt auf die Preisstruktur der Aktie ein und zeige euch meine zukünftigen Kursziele. Besonders interessant sind aus meiner Sicht die Preis-Level, die bei einer kurzfristige Rückwelle angelaufen werden könnten. Denn dort könnte sich eine günstige Einstiegschance eröffnen!

Bildquellen: © pixabay.de + freepik.com