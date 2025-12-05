BAYER, Novo Nordisk, LVMH
Diese Aktie kaufe ich!
(Lars Erichsen) Drei Aktien, die derzeit aus unterschiedlichen Gründen recht häufig im Fokus viele Anleger sind, möchte ich heute gerne für Euch besprechen, nämlich: Novo Nordisk, Bayer und LVMH.
➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de
➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld
➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/
➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld
Bildquellen:
© https://seeklogo.com/vector-logo/349154/bayer
© https://seeklogo.com/vector-logo/101091/novo-nordisk
© https://seeklogo.com/vector-logo/499067/lvmh
© https://www.freepik.com/premium-photo/technical-price-graph-indicator-red-green-candlestick-chart-blue-theme-screen-market-volatility-up-down-trend-stock-trading-crypto-currency-background_19776270.htm#from_element=cross_selling__photo