++ Most Wanted – Über diese Aktien spricht der Markt! --> Heute gratis sichern ++

BAYER, Novo Nordisk, LVMH

Diese Aktie kaufe ich!

(Lars Erichsen) Drei Aktien, die derzeit aus unterschiedlichen Gründen recht häufig im Fokus viele Anleger sind, möchte ich heute gerne für Euch besprechen, nämlich: Novo Nordisk, Bayer und LVMH.


Mein Tipp

GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de

Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/

Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Lars Erichsen

Bildquellen:
© https://seeklogo.com/vector-logo/349154/bayer
© https://seeklogo.com/vector-logo/101091/novo-nordisk
© https://seeklogo.com/vector-logo/499067/lvmh
© https://www.freepik.com/premium-photo/technical-price-graph-indicator-red-green-candlestick-chart-blue-theme-screen-market-volatility-up-down-trend-stock-trading-crypto-currency-background_19776270.htm#from_element=cross_selling__photo

Das könnte Sie auch interessieren:

  • Kein Bitcoin? → Dann diese Aktien!

    stock.adobe.com - © Michael - Datei Nr.: 1501210791

    Kein Bitcoin? → Dann diese Aktien!

    Für 2026 gehe ich von einem anhaltend hohen Liquiditätsniveau und weiteren moderaten Zinssenkungen in den USA aus; ein Umfeld, das den Märkten traditionell Rückenwind geben sollte. Diese Aktien profitieren am stärksten! ...mehr

  • Bitcoin: Mein Plan war falsch!

    Warum ich meinen ursprünglichen Bitcoin-Plan geändert habe – und weshalb das rückblickend ein Fehler war. Im Video erkläre ich, wie ich jetzt damit umgehe und welche Erwartungen ich für die kommenden Monate beim Bitcoin habe. ...mehr

  • 30% Crash in den nächsten 5 Wochen?

    Ich habe in einigen Videos in diesem Jahr darüber gesprochen, wie erfolgreich das Jahr 2025 bisher für mich war. Im aktiven Handel eine Rendite von deutlich über 50% vor Steuern und ich war ebenfalls in vielen Videos bullisch für das 4. Quartal 2025 ...mehr
  • Rendite-Spezialisten

    Rendite-Spezialisten

    Geld vermehren trotz Mini-Zinsen! Die Rendite-Spezialisten zeigen wie es geht...

    ...mehr

  • Bitcoin: Diese Gelegenheit kommt nicht wieder!

    Vor 2 Wochen habe ich hier tiefere Kursziele in Bitcoin ausgerufen, wenn, es handelte sich nämlich hier um eine „make it, or break it“-Marke, der Kurs unter 103.000 US-Dollar abrutscht. Das ist passiert! ...mehr

  • Silber: Kursziel 100 US-Dollar!

    Meines Erachtens wird Silber auf mindestens 100 US-Dollar steigen, un das Ganze wird bis zum Jahr 2030 oder früher passieren. Wie ich davon profitieren möchte und wie ich die aktuelle Lage einordne, mehr dazu in diesem Video. ...mehr
'; exit-intend
exit-intend-close