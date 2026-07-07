BAYER – Novo Nordisk – Rheinmetall

07.07.2026

(Lars Erichsen) Wir sprechen heute über 3 Aktien, die sehr interessant aussehen und zu denen ich in den letzten Tagen mehrfach gefragt worden bin: Wir schauen heute auf Rheinmetall, auf Bayer (da hat sich einiges getan, auch im Kurs und auch in der Charttechnik) und wir werfen einen Blick auf Novo Nordisk.

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