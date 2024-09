China-Aktien: Das Kaufsignal ist da!

27.09.2024

(Lars Erichsen) Zweifellos sind chinesische Aktien, wenn man auf die fundamentale Bewertung schaut die günstigsten, die man bekommt. Aber das Problem ist, sie sind bisher nicht gestiegen „bisher nicht gestiegen“, denn gestern gab es eine deutliche Gegenreaktion in einer jd.com, in einer Alibaba und auch in vielen Luxus-Aktien.



Wir schauen sie uns gleich an. China hat sich entschieden, den Markt zu stimulieren, mit verschiedenen Maßnahmen und das könnte bedeuten, dass wir hier einen Boden gefunden haben und ab jetzt die Kurse wieder steigen.



