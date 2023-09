Das Ende der Aktien-Rente?

22.09.2023

(Lars Erichsen) Wir wollen es nicht dramatisieren, uns fliegt der Laden nicht in den nächsten zwei oder drei Jahren um die Ohren. Aber, es dauert auch nicht mehr lange. Unser umlagefinanziertes Rentensystem kommt so langsam aber sicher an einen Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen, ob entweder diejenigen, die 30/40/50 Jahre lang einbezahlt haben, auf einen Teil dessen was sie eingezahlt haben verzichten, oder ob diejenigen, die heute in diese Rentenkasse einzahlen, deutlich stärker zur Kasse gebeten werden.



Es geht nur das eine oder andere bei einem Umlageverfahren. Deswegen macht es Sinn, über Alternativen, wie zum Beispiel eine Aktien-Rente nachzudenken. Ich versuche heute, nach der medial emotionalen Berichterstattung, für etwas Klärung zu sorgen.



