22.04.2026

Das ist ein echtes Kaufsignal!

(Lars Erichsen) Auch bei mir ist in den letzten 4 Wochen nicht alles glatt gelaufen! Warum? Weil ich in meinem aktiven Portfolio eine zu hohe Cash-Quote habe, angesichts des neuen Allzeithochs im S&P 500 und angesichts der Stärke die die Aktien-Märkte gerade zeigen! Warum ich aber damit entspannt umgehen muss, und vor allen Dingen wie ich mich jetzt verhalte, ob ich also kaufe oder eher vorsichtig bin, zeige ich Euch gerne in diesem Video.

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

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