Die große Gefahr für Amazon & Apple!

17.07.2020

(Lars Erichsen) Die großen 5, also Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple und Facebook sind so groß geworden, dass sie zu einer Gefahr für sich selbst werden. Es gibt viele Stimmen die sagen, so große Unternehmen haben eine derartige Dominanz, man muss sie aufbrechen.



Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert. Darüber möchte ich in diesem Video sprechen und außerdem einen kleinen Chart-Check geben, das heißt, wer in diese Unternehmen investieren möchte der sollte sich überlegen ob die aktuellen Kurse dafür geeignet sind und welche Kurse besser geeignet wären. Schaut es Euch an!

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Bildquellen: © freepik.com + https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Apple.inc.gif Urheber: Igna + https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_logo.svg Urheber: Nikon1803