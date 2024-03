Die Korrektur kommt! Wann?

26.03.2024

(Lars Erichsen) Die Kurse vieler Aktien und der allermeisten Indizes steigen und steigen und steigen. Die Notenbank-Sitzung am vergangenen Freitag hat hier nochmal für den Nachbrenner gesorgt und die allermeisten Indizes, sowohl in den USA als auch in den europäischen Staaten, auf neue Allzeithochs geschoben.



Und die Frage, die man sich hier logischerweise stellen muss ist: „Wann kommt sie denn die Korrektur?" Und ich möchte Euch in diesem Video meine favorisierte Variante vorstellen...

Bildquellen:



© ATLAS RESEARCH GmbH