Diese Aktien im JANUAR 2021 kaufen?

29.12.2020

(Lars Erichsen) In diesem Video möchte ich über einige ganz konkrete Aktien sprechen, die möglicherweise gleich zum Jahresbeginn in den Steigflug übergehen, weil sie von einem ganz bestimmten Effekt an der Börse profitieren.

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Bildquellen: © Sensvector/stock.adobe.com © picoStudio/stock.adobe.com