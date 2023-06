Diese Aktien kaufen Profis!

16.06.2023

(Lars Erichsen) Selbst Privatanleger, die sich eigentlich eher als langfristige Investoren sehen, sind oft in der Praxis auf der Suche nach der schnellen Rendite. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber es gibt in diesem Umfeld reichlich Unsicherheit. Wenn heute jemand sagt, dass eine schwere Schuldenkrise kommen und der Aktienmarkt darunter leiden wird, ist es schwer, diese These zu widerlegen.



Ich möchte euch heute 3 Unternehmen zeigen, die man kaufen und gerade in der Krise auch halten sollte, weil sie vermutlich sogar zu den Profiteuren einer solchen Krise gehören. Legen wir los, heute wird Defense gespielt.







