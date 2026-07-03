Diese ETFs habe ich für meine Mutter gekauft!
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(Lars Erichsen) Zwei ausschüttende Dividenden-ETFs, die viele Anleger noch nicht kennen: Wie Sie sich mit regelmäßigen Ausschüttungen ein passives Einkommen aufbauen können – und warum beide ETFs im Portfolio meiner Mutter liegen.
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