03.07.2026

Diese ETFs habe ich für meine Mutter gekauft!

Diese ETFs habe ich für meine Mutter gekauft! 2 Top-ETFs

(Lars Erichsen) Zwei ausschüttende Dividenden-ETFs, die viele Anleger noch nicht kennen: Wie Sie sich mit regelmäßigen Ausschüttungen ein passives Einkommen aufbauen können – und warum beide ETFs im Portfolio meiner Mutter liegen.

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