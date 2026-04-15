15.04.2026

Dieser ETF setzt nur auf Gewinner-Aktien!

(Lars Erichsen) Es ist ja allgemein bekannt den Markt in seiner Performance zu schlagen ist gar nicht so einfach! Fairerweise ist es aber auch gar nicht so schwer, mit einer bestimmten Strategie die sich dann auch noch mit Hilfe eines einzigen ETFs umsetzen lässt, ist das in der Vergangenheit sehr häufig gelungen. Deswegen dachte ich mir, ich stelle Euch genau diese Strategie und damit einhergehend natürlich auch solche ETFs einmal vor.

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