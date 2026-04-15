++ Most Wanted – Über diese Aktien spricht der Markt! --> Heute gratis sichern ++

Dieser ETF setzt nur auf Gewinner-Aktien!

(Lars Erichsen) Es ist ja allgemein bekannt den Markt in seiner Performance zu schlagen ist gar nicht so einfach! Fairerweise ist es aber auch gar nicht so schwer, mit einer bestimmten Strategie die sich dann auch noch mit Hilfe eines einzigen ETFs umsetzen lässt, ist das in der Vergangenheit sehr häufig gelungen. Deswegen dachte ich mir, ich stelle Euch genau diese Strategie und damit einhergehend natürlich auch solche ETFs einmal vor.


Mein Tipp

GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de

Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/

Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Lars Erichsen

Bildquellen:

© https://www.freepik.com/premium-ai-image/dynamic-stock-market-analysis-with-abstract-financial-charts-business-insights_382945863.htm#fromView=search&page=1&position=31&uuid=9f6ca9e4-94de-40d7-a540-5cb0e41f8e92&query=stock+market
© https://www.freepik.com/premium-ai-image/stock-market-ticker-showing-steep-decline-interest-rate-icon-highlighting-global-economic-challenges_328308014.htm#fromView=search&page=1&position=29&uuid=9f6ca9e4-94de-40d7-a540-5cb0e41f8e92&query=stock+market
© https://www.freepik.com/premium-ai-image/stock-market-chart-displays-significant-fluctuations-trading-hours-modern-financial-environment_397730103.htm#fromView=search&page=6&position=4&uuid=9f6ca9e4-94de-40d7-a540-5cb0e41f8e92&query=stock+market

Das könnte Sie auch interessieren:

'; exit-intend
exit-intend-close