IBM – Palantir – NVIDIA – SpaceX
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(Lars Erichsen) Heute gebe ich Euch in 10 Minuten meine Einschätzung zu SpaceX, zu IBM, zu Palantir und Nvidia. Legen wir los...
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