Ich lege mich fest!

28.04.2026

(Lars Erichsen) Siemens Energy, ist 4 Jahre lang seitwärts gelaufen, dann hat sie sich vervielfacht! Warum? Weil sich die Umstände verändert haben, weil sich die Nachfrage verändert hat. Und meines Erachtens wird es ein ähnliches Re-Rating, eine ähnliche Neubewertung auch bei diesem Wert geben! Es muss sich nicht gleich um einen Vervielfachung handeln, aber seien wir mal ganz ehrlich 100% oder mehr, ist doch auch nicht schlecht!

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