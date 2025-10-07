Jahresendrallye?
Diese Aktien musst Du JETZT kaufen!
(Lars Erichsen) Gerade wenn Aktien sehr gut gelaufen sind in einem Jahr, dann besteht auf die große Schwierigkeit darin, sich vorstellen zu können, dass sie einfach weiterhin gut laufen werden und genau das erwarte ich für das 4. Quartal 2025.
Wie schon in den letzten Monaten wird es aber sehr wichtig sein, die richtigen Aktien zu kaufen, um von dieser Rallye zu profitieren.
