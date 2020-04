Lufthansa & Boeing

06.04.2020

(Patrik Leuchte) In diesem Video nehme ich die Unternehmen Boeing und Lufthansa genauer unter die Lupe und gebe euch meine wichtigsten Preis-Marken mit an die Hand. Unter gewissen Umständen kann es sich lohnen taktische Positionen in den Basiswerten aufzubauen!

Mein Tipp Schaut euch jetzt an, wo meine wichtigsten Preis-Marken liegen!

➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/traden-mit-hebel



Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Bildquellen: © pixabay.com pixabay.com, Boeing - https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Boeing_full_logo.svg Goo16, Lufthansa - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lufthansa_Logo_2018.svg (Adrio)[https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Adrio]