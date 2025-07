MAG 7 – Wer liefert, wer enttäuscht?

(Lars Erichsen) Die „Magnificent 7“ – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms und Tesla – zählen auch im Jahr 2025 weiterhin zu den Favoriten vieler Anleger. Trotz zunehmender geopolitischer Unsicherheiten, wachsender Handelskonflikte und verschärfter Konkurrenz durch chinesische Tech-Konzerne bleibt das Vertrauen in die US-Giganten weitgehend intakt.

Doch ein genauer Blick offenbart: Die Performance innerhalb der Gruppe ist alles andere als homogen. Während einige Titel neue Höchststände markieren, notieren andere tief in der Verlustzone (siehe Tabelle unten). Welche dieser Schwergewichte senden aktuell charttechnisch positive Signale – und wo ist Vorsicht geboten?

Um Dir einen besseren Überblick zu ermöglichen, habe ich die MAG-7-Aktien auch charttechnisch untersucht. Anbei meine Kurzeinschätzung:



Alphabet – Neutraler Eindruck







Die Aktie der Google-Mutter gehört in diesem Jahr bislang zu den Underperformern der MAG-7. Immerhin konnte sich der Kurs nun wieder über die 200-Tage-Linie nach oben arbeiten, was als positives Zeichen gewertet werden kann. Von einem neuen charttechnischen Kaufsignal kann allerdings noch nicht gesprochen werden, die Aktie macht allenfalls einen neutralen Eindruck.

Amazon – Blick richtet sich wieder nach oben!



Die Amazon-Aktie konnte sich zuletzt wieder etwas von ihrer 200-Tage-Linie nach oben absetzen. Kann ein Rückfall unter die Unterstützung bei 217,80 US-Dollar vermieden werden, wäre dies ein positives Signal, das den Weg zu den Jahreshochs über 240 US-Dollar ebnen würde. Sollte die Kraft dafür nicht reichen, muss mit einer Fortsetzung der volatilen Seitwärtsbewegung gerechnet werden.

Apple – Enttäuschende Entwicklung



Die Apple-Aktie ist zusammen mit Tesla in diesem Jahr bislang die größte Enttäuschung unter den MAG-7. Die Aktie hat sich in eine kurzfristige Dreiecksformation hineinbewegt. Wer auf eine kurzfristige Bewegung setzen möchte, sollte den Widerstand bei 210 US-Dollar und die Unterstützung bei ca. 197 US-Dollar im Auge behalten. Ein Break dieser Chartmarken könnte eine dynamische Kursbewegung einleiten.

Meta Platforms auf Rekordjagd!

Einen sehr starken Eindruck hinterlässt die Aktie des Facebook-Mutterkonzerns. Die anfänglichen Kursverluste in diesem Jahr haben sich seit Anfang April in eine steile Aufwärtsbewegung gewandelt, die Ende Juni sogar in ein neues Allzeithoch mündete. Noch ist der Ausbruch über die alten Hochs bei ca. 737,30 US-Dollar aus charttechnischer Sicht nicht signifikant, hierfür wäre ein Schlusskurs über 750 US-Dollar vonnöten. Die nächsten Handelstage entscheiden somit über eine Fortsetzung der Rallye oder einen Rückfall.

Microsoft – (Zu) steiler Höhenflug?



Sehr steil nach oben ging es seit April mit der Microsoft-Aktie. Seit dem Tief gewann die Aktie in nicht einmal 2 Monaten rund 45 Prozent. Ist diese Rallye zuviel des Guten? Auch wenn die langfristigen Chartaussichten weiterhin vielversprechend aussehen, so würde doch eine zwischenzeitliche Konsolidierung keinesfalls überraschen. Ein möglicher Rückfall bis ca. 468 US-Dollar könnte sich als interessante Einstiegs-Chance herausstellen.

Nvidia – Nicht zu stoppen?



Die Aktie des Chip-Herstellers konnte Ende Juni ebenfalls neue Allzeithochs erreichen und zwischenzeitliche Tiefs überwinden – trotz bekannter Hemmnisse wie Zollstreit, China oder auch Insider-Verkäufe von Führungspersonen inklusive CEO Jen-Hsun Huang. Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie einen guten Eindruck, vorausgesetzt der Ausbruch über 150 US-Dollar erweist sich als nachhaltig. In diesem Fall dürfte die Kurs-Rallye weitergehen.

Tesla – Volatile Risiko-Aktie

Mit den bekannt großen Kursausschlägen treibt die Tesla-Aktie seitwärts, für die ersten 6 Monate des Börsenjahres 2025 steht jedoch ein Verlust von über 20 Prozent unter dem Strich. Aus charttechnischer Sicht kann erst bei einem Anstieg über 365 US-Dollar auf Schlusskursbasis vom Beginn eines möglichen neuen Aufwärtstrends ausgegangen werden. Sollte der Kurs den Support bei 270 US-Dollar nach unten durchbrechen, könnte es dagegen nochmals deutlich abwärts gehen.