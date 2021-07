15.07.2021

(Lars Erichsen) Mit 3 Aktien zum Millionär. Tatsächlich reicht sogar eine Aktie, wenn es die richtige ist. Heute möchte ich darüber sprechen, wie man meines Erachtens richtig spekuliert. Es gibt hier viele Fehler die man machen kann, ansonsten wären die Depots ja voll von Teenbaggern, zumindest aber Multibaggern, also Aktien die sich verzehnfacht, zumindest aber vervierfacht haben.

Das ist häufig nicht so, weil die Art der Spekulation, also die Herangehensweise sehr, sehr wichtig ist und einen großen Einfluss auf den späteren Erfolg hat. Wie man also mit wenigen Aktien super erfolgreich werden kann, das möchte ich im heutigen Video etwas näher unter die Lupe nehmen.

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Bildquellen: © MaciejBledowski/stock.adobe.com