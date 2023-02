MSCI-World ETF: Sparplan jetzt stoppen?

01.02.2023

(Lars Erichsen) Gleich zu Beginn der Hinweis, der heutige Titel ist ein wenig provokant, weil der MSCI-World als Allheilmittel der Geldanlage gilt. Das ist er nicht. Ich möchte aber dennoch niemanden veranlassen, seinen jetzigen ETF-Sparplan aufzulösen.



Ich möchte aber im heutigen Video mit Euch meinen Standpunkt teilen, dass es einige Argumente dafür gibt, dass der MSCI-World, zumindest in den nächsten 3-5 Jahren, nicht die Anlage sein wird, die die best Perfomance aufweisst, im Vergleich zu anderen Indizes und auch im Vergleich zu anderen Sektoren, in die man durchaus auch mit ETFs investieren kann. Legen wir los!

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Bildquellen: © ATLAS Research GmbH