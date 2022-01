Neuer Boom-Markt!

21.01.2022

(Lars Erichsen) Aktien aus der Cannabis-Branche handeln praktisch allesamt in der Nähe ihrer mehrjährigen Tiefs und hinterlassen den Eindruck das in dieser Branche bald die Lichter ausgehen. Tatsächlich soll diese Branche, also der Cannabis-Sektor, in diesem Jahr um über 30 % wachsen.

Mein Tipp Das kann eine Chance sein und auf diese Chance möchte ich sehr gern mit Euch im heutigen Video blicken

