Novo Nordisk: Ich lag falsch!

27.02.2026

(Lars Erichsen) Meine Einschätzung zu Novo Nordisk war in der Vergangenheit ganz offensichtlich zu bullisch. Ich lag falsch, die Wahrheit liegt auf dem Platz! Novo Nordisk befindet sich in einem mehrjährigen Tief, insofern dürfen wir das an dieser Stelle schon mal festhalten. Im Gegensatz zu vielen, teilweise auch öffentlichkeitswirksam, habe ich die Aktie aber nicht verkauft! Warum ich sie aktuell halte, wie ich hier also weiter fortfahre, ob ich die Aktie also nachkaufe, ob ich auf bestimmte Ereignisse warte, ob sie vielleicht später verkaufen möchte, nach einem Rebound, all das erzähle ich Euch hier im heutigen Video.

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

