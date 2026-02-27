++ Most Wanted – Über diese Aktien spricht der Markt! --> Heute gratis sichern ++

Novo Nordisk: Ich lag falsch!

Das mache ich JETZT!

(Lars Erichsen) Meine Einschätzung zu Novo Nordisk war in der Vergangenheit ganz offensichtlich zu bullisch. Ich lag falsch, die Wahrheit liegt auf dem Platz! Novo Nordisk befindet sich in einem mehrjährigen Tief, insofern dürfen wir das an dieser Stelle schon mal festhalten. Im Gegensatz zu vielen, teilweise auch öffentlichkeitswirksam, habe ich die Aktie aber nicht verkauft! Warum ich sie aktuell halte, wie ich hier also weiter fortfahre, ob ich die Aktie also nachkaufe, ob ich auf bestimmte Ereignisse warte, ob sie vielleicht später verkaufen möchte, nach einem Rebound, all das erzähle ich Euch hier im heutigen Video.

Mein Tipp

GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de

Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/

Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Lars Erichsen

Bildquellen:

© https://seeklogo.com/vector-logo/101091/novo-nordisk

© https://www.freepik.com/premium-ai-image/dramatic-stock-market-crash-concept-with-red-arrow-pointing-downward-digital-stock-ticker-show_279494543.htm#fromView=search&page=1&position=12&uuid=c8750c51-48a5-4e10-b674-57114d2afd49&query=stock+market+crash

© https://www.freepik.com/premium-ai-image/3d-render-showcasing-dramatic-recession-chart-with-large-falling-red-arrow-crashing-through-floor-set-against-dark-background-ai-generative_126437278.htm#fromView=search&page=1&position=29&uuid=c8750c51-48a5-4e10-b674-57114d2afd49&query=stock+market+crash

© https://www.freepik.com/premium-ai-image/stock-market-growth-analysis-with-digital-charts-graphs-modern-office-copy-space_395597854.htm#fromView=search&page=16&position=48&uuid=c8750c51-48a5-4e10-b674-57114d2afd49&query=stock+market+crash

Das könnte Sie auch interessieren:

  • Eli Lilly – Mehr als nur der Abnehm-Boom!

    © Adobe Stock - Datei Nr.: 1312639710 - Sidney vd Boogaard

    Eli Lilly

    Fettleibigkeit ist eine wachsende globale Herausforderung: Laut WHO sind über 890 Mio. Erwachsene und viele Kinder betroffen. Unternehmen wie Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Viking Therapeutics und Eli Lilly arbeiten an innovativen Therapien im Kampf gegen Adipositas. ...mehr
  • Rendite-Spezialisten

    Rendite-Spezialisten

    Geld vermehren trotz Mini-Zinsen! Die Rendite-Spezialisten zeigen wie es geht...

    ...mehr

  • Star-Analyst: "Das ist das größte Risiko!"

    Ein renommierter Analyst benennt klar das aktuell größte Risiko für den weiterhin intakten Bullenmarkt. Worin diese Gefahr konkret besteht – und wie ich persönlich damit umgehe – erfahren Sie in diesem Video! ...mehr

  • Es wird noch viel schlimmer!

    Heute möchte ich kurz und knapp eine dringende Warnung aussprechen: Wir erkennen hier etwas am Aktien-Markt, was noch nicht mal im Verborgenen abläuft, was meines Erachtens aber brutal von vielen Anlegern unterschätzt wird! ...mehr

  • Beste Kauf-Chance des Jahres?

    Die Magnificent 7 schwächeln: Wir analysieren Amazon, Alphabet und Microsoft nach den Zahlen. Ist die Underperformance nur temporär – oder ein Warnsignal ...mehr

  • Novo Nordisk – PayPal

    Wiir sprechen heute über 2 Unternehmen die rein gar nichts miteinander zu tun haben, noch nicht mal in den Namen bei PayPal und Novo Nordisk finden sich deckungsgleiche Buchstaben. Was diese beiden Unternehmen aber miteinander verbindet: Beide werden gerade an der Börse massiv abgestraft! ...mehr
'; exit-intend
exit-intend-close