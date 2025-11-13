Robotics – Der Markt der Zukunft!

(Lars Erichsen) In den vergangenen Wochen habe ich mich tief in aktuelle Analysen und Studien zur Robotik-Branche eingearbeitet – einer der spannendsten Zukunfts-Industrien, die unsere Wirtschaft und unseren Alltag nachhaltig verändern wird. Robotik findet zunehmend Anwendung in Bereichen wie industrieller Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen, Mobilität und Haushaltstechnik. Im Rahmen dieses Researchs möchte ich Euch einen Einblick in meine aktuelle Analyse geben.

Wichtig: Die Übersicht versteht sich nicht als Bewertung oder Empfehlung, sondern als erste analytische Bestandsaufnahme der Branche und ihrer zentralen Player.

Dabei habe ich 32 Unternehmen identifiziert

• Die erste Liste mit 16 Unternehmen erscheint heute,

• die zweite Liste folgt in der kommenden Woche.





Europa:

• Siemens ist ein führender Anbieter von Automatisierungs-Software und -hardware, der Industrie 4.0 mit integrierten Steuerungen, digitalen Zwillingen und Plattformlösungen für die effiziente Vernetzung und Steuerung von Robotern in Fertigungslinien vorantreibt.

• Schneider Electric spezialisiert sich auf Energie- und Automatisierungs-Technik, vernetzt Roboter sicher in Produktionsprozesse und optimiert Produktionsabläufe.

• Infineon entwickelt Halbleiter und Sensorik, die die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Robotern steigern, vor allem in Servoantrieben und Steuerungen.

• STMicroelectronics liefert Mikrocontroller und Sensorik, wichtig für präzise Bewegungssteuerung und Umfelderfassung bei intelligenten Robotern.





USA:

• Cognex ist führend mit Systemen für Objekterkennung und Qualitätskontrolle.

• Rockwell Automation sorgt mit seiner Steuerungs- und Sicherheitstechnik dafür, dass Roboter sicher, effizient und vernetzt in Produktionsabläufe eingebunden sind.

• NVIDIA stellt GPUs und KI-Plattformen bereit, die autonomer Robotik und Edge-KI-Anwendungen zugutekommen.

• AMD liefert Prozessoren für Echtzeitsteuerung und KI in der Robotik.

• Qualcomm entwickelt Chipsätze, die Roboter vernetzen und ihnen dank 5G-Technologie schnelle, eigenständige Entscheidungen ermöglichen.

• Onsemi stellt Bauteile her, die Robotern helfen, besser zu „sehen“, sich sparsamer zu arbeiten.





Asien:

• Keyence bietet hochwertige Sensorik für präzise Positionierung und Qualitätskontrolle in Roboterzellen.

• Yaskawa zählt zu den größten Herstellern von Industrie-Robotern und Servoantrieben für vielfältige Anwendungen

• Harmonic Drive Systems liefert präzise, spielfreie Getriebe, die für exakte Bewegungen in Robotern entscheidend sind.

• Mitsubishi Electric bietet komplette Automatisierungs- und Robotiksysteme für schnelle und zuverlässige Fertigungsprozesse

• Panasonic Holdings entwickelt Komponenten, Sensorik und Energiesysteme, die Mobilität und Sicherheit in der Robotik stärken.

• THK stellt besonders präzise Schienen und Gewindespindeln her, die als stabile und genaue Führung für Roboterbewegungen dienen.









Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte:

Der Autor ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert: - - - Diese Informationen stellen keine Empfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar.



