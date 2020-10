Shell & Gazprom unter Druck!

06.10.2020

(Lars Erichsen) Royal Dutch Shell auf einem Mehrjahrestief, ExxonMobil genauso und auch Gazprom ist massiv unter Druck. In diesem Video möchte ich über die Probleme der Ölbranche sprechen, ich möchte aber auch ganz klar sagen, ob das aus meiner Sicht eine Kaufgelegenheit darstellt und ich möchte ganz konkret erzählen, was ich gerade gemacht habe, im Depot. Also legen wir los.

Bildquellen: © Gazprom - https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi... Urheber: Wdwdbot

© Shell - https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi... Urheber: Wire723.