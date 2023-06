Sind Aktien viel zu hoch bewertet?

20.06.2023

(Lars Erichsen) Man kann es sich einfach machen und sagen: "the trend is your friend". Das Problem ist, das bei den allermeisten Erklärungsversuchen im Nachhinein klar war, was vorher passiert ist. Ich sage euch aber ganz offen, in der aktuellen Marktphase bin ich nicht ausreichend positioniert.

Die Rendite die derzeit im aktiven Handel am Aktienmarkt erzielt wird, geht zumindest teilweise an mir vorbei und das hat einen Grund. Ich bespreche heute, ob Aktien jetzt überbewertet sind, ob man sie jetzt kaufen sollte, oder sich eher zurück hält. Legen wir los.

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

