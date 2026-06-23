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SpaceX - NVIDIA - Apple - Microsoft

(Lars Erichsen) Wenn man sich ein Bild darüber machen möchte, wohin sich der Aktien-Markt kurzfristig entwickelt, dann muss man sich genau die Aktien anschauen, die in den Indizes besonders hoch gewichtet sind!

Und ich kann es schon mal vorwegnehmen: Es ergibt sich hier ein relativ klares Bild, welches wir auch durchaus in unserem aktiven Handeln nutzen können und die derzeit am höchsten gewichteten Aktien im NASDAQ-100 sind: NVIDIA, Microsoft und Apple und auf die schauen wir heute und auf SpaceX (ein absoluter Leckerbissen, den ich Euch mitgebracht habe).


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