Tech-Aktien am Ende?

11.03.2021

(Lars Erichsen) Zumindest in disem Jahrtausend gab es noch niemals eine derart brachiale Branchenrotation, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben und zwar, raus aus Technologie-Werten, rein in Value-Aktien. Ist das jetzt ein allgemeiner Trend? Müssen wir uns damit abfinden bzw. darauf einstellen, das Tech-Werte jetzt dauerhaft schwächer notieren, als sogenannte Value-Aktien? Genau das möchte ich in diesem Video besprechen. Ganz wichtiges Thema. Schaut es Euch an.

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Bildquellen: © Quardia Inc./stock.adobe.com