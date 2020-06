30.06.2020

Wirecard - Totalverlust! Was JETZT? Was tun wenn ich mein Geld verloren habe?

(Lars Erichsen) In dem vielleicht dramatischsten Dax-Skandal den wir jemals erlebt haben, hat die Wirecard-Aktie in kürzester Zeit 99% an Wert verloren. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen wenn ich investiert war und mein Geld verloren habe? Darum geht es heute. Schaut es euch an!

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

