“Es ist wie 1999!”

31.07.2026

(Lars Erichsen) Wenn meine Lieblings-Crash Analysten mal wieder feststellen, dass der Markt viel zu teuer ist und das könne alles nur in einem großen Disaster enden, dann ja, ist das zumindest mal unterhaltsam, mehr aber nicht. Jetzt hat sich aber ein Analyst, den ich für Fähig halte, dessen Analysen gerne lese, zu diesem Thema geäußert und er hat gesagt, wir sind im Jahr 1999.

Und was dann folgte, habe ich selbst miterlebt. Eine Korrektur, ein Crash um über 80%. Deswegen nehme ich ernst, was er hier bespricht und was er genau als Gründe dafür anführt, dass wir uns hier im Jahr 1999 bzw. in einer vergleichbaren Situation befinden. Das möchte ich in diesem Video gerne erläutern und meinen Standpunkt dazu ebenfalls mit Euch teilen.

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