11.08.2020

10.000 Euro anlegen - aber wie? So investiert Ihr richtig!

(Lars Erichsen) Viele Menschen haben in diesen Zeiten mehr als nur eine böse Vorahnung, die aus meiner Sicht auch gerechtfertigt ist, das ihr Geld auf dem Girokonto in den nächsten Jahren kräftig an Wert verlieren wird. Deswegen ist es ganz wichtig, sich mit der Geldanlage zu beschäftigen. Ich sage heute ganz konkret, wie ich je nach Lebensalter, 10.000€ anlegen würde.

Bildquellen: © ATLAS Research GmbH