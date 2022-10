Bitcoin: Bald kaufe ich!

30.09.2022

(Lars Erichsen) Bitcoin scheint aktuell niemanden zu interessieren. Die Bullen hängen völlig fertig in den Seilen und die Bären haben ihren Triumph ausgekostet.



Die Stimmung scheint wie nach einer Party am Sonntagmorgen zu sein und jetzt ist aber genau der Moment, an dem es spannend wird. Jetzt sollte man einen Plan in der Schublade haben, wann man aktiv wird. Ich zeige euch heute, wann und auf welchem Niveau ich Bitcoin bald wieder kaufe.

Bitcoins: Digitales Gold oder Luftblase? Wie handeln und traden Sie Bitcoins richtig? Was bestimmt den Preis und welche Rolle spielt China? Alle Infos kurz und kompakt in diesem E-Book - 100% gratis! > Jetzt sichern

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Bildquellen: © Wolfilser/stock.adobe.com