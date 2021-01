Bitcoin: Diese Unterstützung muss halten!

(Lars Erichsen) Grundsätzlich sind auch ausgedehnte Korrekturen gesund und wichtig, um einer Rallye ein gesundes Fundament zu verpassen. Auch Bitcoin macht hier keinen Unterschied und ich erachte es als positiv, dass sich in diesem Markt zwar immer noch deutlich mehr naive Glücksritter tummeln als (normalerweise) am Aktien-Markt, aber eben auch deutlich weniger als in den Jahren 2017 und 2018. Oder die Glücksritter von damals sind erwachsener geworden.

Mittlerweile haben auch die großen Adressen diesen Markt für sich entdeckt, wie die FAZ-Online berichtet: “Die Vermögens-Verwaltung BlackRock baut das Thema Krypto-Währungen in zwei ihrer zahllosen Fonds ein. Für die Kunden des internationalen Finanz-Konzerns ist das eine Premiere. Dabei werden Future-Kontrakte auf die Digital-Währung Bitcoin in den Kreis der investierbaren Vermögens-Werte aufgenommen. Wie der Finanznachrichtendienst Bloomberg mitteilte, habe BlackRock die Wertpapier-Prospekte der beiden betroffenen Fonds entsprechend aktualisiert.

Demnach sind am Mittwoch aktualisierte Prospekte der beiden BlackRock-Fonds namens Strategic Income Opportunities und Global Allocation Fund auf der Webseite der amerikanischen Börsenaufsicht SEC erschienen. Das Unternehmen wollte das laut dem Bloomberg-Bericht nicht kommentieren.



Mein Fazit

Die Unterstützung bei 30.000 US-Dollar ist weiter beachtenswert. Kurze Ausflüge darunter sollten nicht sofort einen Ausverkauf einleiten, blieben die Notierungen aber länger als einige Stunden auf jenem Niveau, dann geht es vermutlich schnell weitere 15-20% abwärts. Ein Anstieg über 36.000 US-Dollar hellt die Stimmung hingegen auf.