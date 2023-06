Bitcoin: So kaufe ich JETZT wieder!

06.06.2023

(Lars Erichsen) Heute möchte ich besprechen, warum ich Bitcoin jetzt wieder kaufen will. Außerdem zeige ich euch meine ganz privaten Käufe und Verkäufe, in Bitcoin und Ethereum, wann ich eingestiegen und mit welcher Performance ich wieder ausgestiegen bin, seit 2020. In dieser Liste ist natürlich Buy and Hold nicht enthalten.



Abschließend möchte ich mit euch besprechen, warum ich jetzt anders in diesen Markt wieder einsteigen will, was sich also aus meiner Sicht aktuell verändert hat, gegenüber vorherigen Marktphasen.

