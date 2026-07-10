10.07.2026

Das größte Risiko seit der Finanzkrise?

(Lars Erichsen) Samsung at sehr gute Zahlen gemeldet. Die Umsätze lagen über den Erwartungen und auch das operative Ergebnis fiel deutlich besser aus, als Analysten erwartet hatten. Trotzdem ist die Samsung-Aktie im Anschluss gefallen und der KOSPI, also der südkoreanische Leitindex, war zwischenzeitlich sogar Limit Down. Das ist ein Warnsignal. Warum der Markt so reagiert hat und wie ich die aktuelle Lage einordne, erfährst du in diesem Video. Los geht's!

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