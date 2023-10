Das sind die sichersten Dividenden-Aktien!

10.10.2023

(Lars Erichsen) Gerade wenn wir über den Aufbau eines passiven Einkommens sprechen, dann brauchen wir absolut sichere Dividenden. Sichere Ausschüttungen die Quartal für Quartal oder Jahr für Jahr auf unser Konto fließen.



Das klingt erstmal langweilig, aber genau darum geht es ja, ich möchte mir keine Sorgen machen, dass die Unternehmen in denen ich dort investiert bin, in irgendeiner konjunkturellen Abschwungphase eben nicht mehr liefern können was ich von ihnen erwarte. Deswegen möchte ich heute mit euch über die sichersten Dividenden-Aktien sprechen. Legen wir los!

