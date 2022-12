Deflation?

01.12.2022

(Lars Erichsen) Goldman Sachs kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, dass die meisten Privatanleger für die kommende Börsenphase völlig falsch positioniert sind. Ob das möglicherweise auch dich betrifft, möchte ich in diesem Video klären. Bitte schaue es dir an, es ist wirklich wichtig!



Bildquellen: © Alexander Limbach/stock.adobe.com