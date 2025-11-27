++ Most Wanted – Über diese Aktien spricht der Markt! --> Heute gratis sichern ++

Der beste ETF für 2026?

(Lars Erichsen) In diesem Video übernimmt mein Kollege Sebastian Hell meine Urlaubsvertretung und spricht über einen ETF, der für 2026 zu den spannendsten Kandidaten überhaupt gehört. Der ETF hat gerade einen wichtigen charttechnischen Ausbruch hingelegt und ist gleichzeitig fundamental massiv unterbewertet. Viele Investoren übersehen aktuell das große Potential – doch genau das eröffnet jetzt außergewöhnliche Chancen.

Sebastian zeigt, warum der Start der Rallye erst der Anfang sein dürfte, welche Faktoren den ETF in den nächsten Monaten antreiben können und weshalb 2026 ein echtes Rekordjahr werden könnte.


Mein Tipp

GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de

Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/

Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Lars Erichsen

Bildquellen:
© https://www.freepik.com/premium-psd/graph-with-word-graph-it_251515621.htm#fromView=search&page=1&position=42&uuid=08a11949-72da-4982-9531-5e146177c7b8&query=stock+market+grow
© https://www.freepik.com/premium-psd/green-rising-bar-chart-with-arrow-showing-business-growth-transparent-background_399454721.htm#fromView=search&page=6&position=13&uuid=08a11949-72da-4982-9531-5e146177c7b8&query=stock+market+grow
© https://www.freepik.com/premium-psd/green-rising-arrows-growing-business-investment-concept-isolated-background_133663594.htm#fromView=search&page=10&position=20&uuid=08a11949-72da-4982-9531-5e146177c7b8&query=stock+market+grow
© https://www.freepik.com/premium-psd/ascending-red-graphical-arrow-isolated_389976498.htm#fromView=search&page=4&position=20&uuid=08a11949-72da-4982-9531-5e146177c7b8&query=stock+market+grow
© https://www.freepik.com/premium-photo/closeup-financial-chart-with-candlestick-graph-stock-market-monitor-background-stock-exchange_315812951.htm#fromView=search&page=1&position=48&uuid=1a2329c2-91cd-43f0-98bc-01db8a0700f0&query=stock+market

Das könnte Sie auch interessieren:


  • 30% Crash in den nächsten 5 Wochen?

    Ich habe in einigen Videos in diesem Jahr darüber gesprochen, wie erfolgreich das Jahr 2025 bisher für mich war. Im aktiven Handel eine Rendite von deutlich über 50% vor Steuern und ich war ebenfalls in vielen Videos bullisch für das 4. Quartal 2025 ...mehr
  • Rendite-Spezialisten

    Rendite-Spezialisten

    Geld vermehren trotz Mini-Zinsen! Die Rendite-Spezialisten zeigen wie es geht...

    ...mehr

  • Was steckt wirklich hinter „Quant-ETFs"?

    Der Begriff „Quant-ETF“ taucht immer häufiger auf; in Medien, Produktbeschreibungen und Diskussionen unter Anlegern. Viele stellen sich darunter ausgefeilte Algorithmen, KI-Modelle oder Hedgefonds-ähnliche Strategien vor. ...mehr

  • Bitcoin: Diese Gelegenheit kommt nicht wieder!

    Vor 2 Wochen habe ich hier tiefere Kursziele in Bitcoin ausgerufen, wenn, es handelte sich nämlich hier um eine „make it, or break it“-Marke, der Kurs unter 103.000 US-Dollar abrutscht. Das ist passiert! ...mehr

  • +24% jährlich mit dieser Strategie!

    Ist das Realistisch? K.I. hat sich in den letzten 3 Jahren besser und viel schneller entwickelt als viele von uns, auch ich, sich das gedacht haben. Da liegt es doch auf der Hand K.I. in die Investment-Entscheidung mit einfließen zu lassen. ...mehr

  • Silber: Kursziel 100 US-Dollar!

    Meines Erachtens wird Silber auf mindestens 100 US-Dollar steigen, un das Ganze wird bis zum Jahr 2030 oder früher passieren. Wie ich davon profitieren möchte und wie ich die aktuelle Lage einordne, mehr dazu in diesem Video. ...mehr
'; exit-intend
exit-intend-close