27.11.2025

Der beste ETF für 2026?

(Lars Erichsen) In diesem Video übernimmt mein Kollege Sebastian Hell meine Urlaubsvertretung und spricht über einen ETF, der für 2026 zu den spannendsten Kandidaten überhaupt gehört. Der ETF hat gerade einen wichtigen charttechnischen Ausbruch hingelegt und ist gleichzeitig fundamental massiv unterbewertet. Viele Investoren übersehen aktuell das große Potential – doch genau das eröffnet jetzt außergewöhnliche Chancen.

Sebastian zeigt, warum der Start der Rallye erst der Anfang sein dürfte, welche Faktoren den ETF in den nächsten Monaten antreiben können und weshalb 2026 ein echtes Rekordjahr werden könnte.

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Bildquellen:

© https://www.freepik.com/premium-psd/graph-with-word-graph-it_251515621.htm#fromView=search&page=1&position=42&uuid=08a11949-72da-4982-9531-5e146177c7b8&query=stock+market+grow

© https://www.freepik.com/premium-psd/green-rising-bar-chart-with-arrow-showing-business-growth-transparent-background_399454721.htm#fromView=search&page=6&position=13&uuid=08a11949-72da-4982-9531-5e146177c7b8&query=stock+market+grow

© https://www.freepik.com/premium-psd/green-rising-arrows-growing-business-investment-concept-isolated-background_133663594.htm#fromView=search&page=10&position=20&uuid=08a11949-72da-4982-9531-5e146177c7b8&query=stock+market+grow

© https://www.freepik.com/premium-psd/ascending-red-graphical-arrow-isolated_389976498.htm#fromView=search&page=4&position=20&uuid=08a11949-72da-4982-9531-5e146177c7b8&query=stock+market+grow

© https://www.freepik.com/premium-photo/closeup-financial-chart-with-candlestick-graph-stock-market-monitor-background-stock-exchange_315812951.htm#fromView=search&page=1&position=48&uuid=1a2329c2-91cd-43f0-98bc-01db8a0700f0&query=stock+market