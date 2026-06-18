Der heimliche Gewinner

(Lars Erichsen) Wenn es um die Entwicklung der Aktien-Märkte im Jahr 2026 geht, stehen oft die US- Börsen im Mittelpunkt. Das ist wenig überraschend, schließlich hat der Dow Jones erst vor Kurzem ein neues Rekordhoch erreicht. Auch der Blick auf die bisherige Jahresperformance zeigt, dass sich die großen US-Indizes durchaus positiv entwickelt haben. Seit Jahresbeginn legt der Dow Jones um rund 6% zu, der S&P 500 kommt auf ein Plus von etwa 7% und der Nasdaq verzeichnet einen Anstieg von rund 17%.

Ein Blick auf den MSCI Emerging Markets zeigt jedoch, dass die stärkste Entwicklung in diesem Jahr bislang nicht von den US Börsen ausgeht. Der Schwellenländer-Index hat seit Jahresbeginn rund 26% zugelegt und damit eine höhere Rendite erzielt als die großen US-Vergleichsindizes. Die Gründe warum das so ist, gibt es hier. Anbei zunächst einmal eine Übersicht, welche Länder sich im MSCI Emerging Markets befinden:









Warum performt der MSCI Emerging Markets so gut?

Um den Erfolg des laufenden Jahres zu verstehen, muss man die genaue Aufteilung und Gewichtung der im Index vertretenen Regionen und Branchen analysieren. Der mit Abstand größte Performance-Bringer ist das massive Übergewicht im Bereich der Informations-Technologie, der laut den aktuellen Indexdaten einen Anteil von rund 43,1% an der Gesamtgewichtung ausmacht.

Innerhalb dieses Sektors schlägt der globale Boom rund um Künstliche Intelligenz, Halbleiter-Investitionen und Hochleistungsrechner voll durch. Das spiegelt sich auch in den Top-Positionen des Index wider: Das mit großem Abstand gewichtigste Einzelunternehmen ist der taiwanesische Chip-Konzern TSMC mit einem Anteil von ca. 14,5%, gefolgt von den südkoreanischen Elektronik- und Speichermedien-Giganten Samsung Electronics mit rund 7,8% und SK Hynix mit 6,6%.

Da die weltweite Nachfrage nach hoch entwickelten KI-Chips und High-Bandwidth-Memory-Komponenten in den ersten Monaten des Jahres 2026 alle Erwartungen übertroffen hat, profitiert der MSCI Emerging Markets überproportional von dieser Kernbranche. TSMC hat seit Anfang des Jahres gut 50% zugelegt, Samsung Electronics kommt auf ein Plus von etwa 180% und SK Hynix auf einen Gewinn von gut 250%.









Die aktuelle Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets zeigt, dass der Index heute deutlich stärker von Taiwan, Südkorea und großen Technologie-Unternehmen geprägt wird. Das bietet die Chance, an zentralen Wachstumstreibern wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und der weltweit steigenden Nachfrage nach Halbleitern zu partizipieren.

Gleichzeitig entsteht durch den hohen Anteil von Informations-Technologie ein gewisses Klumpenrisiko, da die Entwicklung des Index zunehmend von wenigen Ländern und Unternehmen abhängt. Sollten die großen Technologie- und Chipwerte unter Druck geraten, dürfte auch der MSCI Emerging Markets belastet werden.





Mein Fazit

Ich bin seit Jahren über den iShares MSCI Emerging Markets (WKN: A111X9) im Zukunfts-Depot der „Rendite-Spezialisten“ investiert. Natürlich ist mir bewusst, dass die hohe Gewichtung von Technologie- und Halbleiterwerten zu stärkeren Schwankungen führen kann und zwischenzeitliche Rückschläge jederzeit möglich sind.

Gleichzeitig sehe ich im MSCI Emerging Markets weiterhin die Chance, an der langfristigen Entwicklung wichtiger Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien beteiligt zu bleiben, selbst wenn diese aktuell nicht die Schlagzeilen dominieren. Genau diese Mischung aus den heutigen Technologieführern und den langfristigen Wachstumsperspektiven großer Schwellenländer ist für mich der Grund, investiert zu bleiben.







