Der nächste Schwarze Schwan?

28.01.2020

(Lars Erichsen) Ein Schwarzer Schwan - So nennt man ein Ereignis, welches die Aktien-Börsen völlig auf dem falschen Fuß erwischt und ich möchte in diesem Video besprechen, woher der nächste Schwan denn geflogen kommen könnte. Außerdem möchte ich aber auch einige Themen erörtern, die aus meiner Sicht nicht geeignet sind, um so einen schwarzen Schwan zu produzieren und wie aus meiner Sicht der Markt in diesem Jahr verlaufen könnte.



Bildquellen: © stock.adobe.com DATEI-NR.: 142219416 | Urheber: rhoenes