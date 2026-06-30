Die Bitcoin-Formel!

30.06.2026

(Lars Erichsen) Ich habe es euch hier mehrfach dargestellt und erklärt, warum ich Bitcoin kaufen muss. "Muss" aus Sicht eines aktiven Anlegers, der eine Rendite erzielen will. In diesem Video möchte ich euch eine Bitcoin-Formel vorstellen, die ihr kennen müsst. Sie ist ganz einfach nachzuvollziehen und im Übrigen auch sehr hilfreich, wenn es nicht um Bitcoin geht. Also: Sollte ich Bitcoin kaufen, ja oder nein? Das kann man ganz klar beantworten. Genau das möchte ich in diesem kurzen Video machen. Legen wir los!

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