Frank Thelen & Cathie Wood: Comeback?

25.08.2023

(Lars Erichsen) Wir schauen heute auf Tech-Aktien und zwar auf die Tech-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe. Wir schauen ganz konkret auf den 10XDNA Fonds von Frank Thelen und auf den ARK Innovation ETF. Es geht mir dabei nicht so sehr um die einzelnen Positionen, sondern darum, dass diese Tech-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe genau jetzt an einem sehr interessanten Punkt angekommen sind.



Man könnte formulieren, wenn kaufen dann jetzt. Was allerdings nicht passieren darf, dass werden wir natürlich auch in diesem Video besprechen. Los geht’s!

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Bildquellen:

© By Sebwes89 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94496862

© By Caroline Wood - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134555438