Gold + Aktien + Bitcoin + Öl - Trading in Krisenzeiten!

07.03.2022

(Patrik Leuchte) Trading in Krisenzeiten! Was tun und was besser sein lassen? In diesem Video führe ich gemeinsam mit euch eine kleine Intermarkt-Analyse durch, die in herausfordernden Börsenzeiten Abhilfe schaffen können, um das Gesamtmarkt-Sentiment einzuordnen.

Mein Tipp Ich gehe auf einige bedeutende Vermögensklassen ein und zeige dir einige für mich interessante Sentiment-Indikatoren.

Bildquellen: © Engdao/stock.adobe.com