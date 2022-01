31.12.2021

(Lars Erichsen) Hans-Werner Sinn sagt, "Uns droht eine massive Inflations-Welle" und darüber hinaus glaubt er, so eine Inflation wie wir sie jetzt erleben, gibt es in einem Menschenleben nur einmal. Wie ich darauf reagiere, aber auch wie man sich dagegen schützen kann, erfahrt ihr in diesem Video.



Bildquellen: © willyam/stock.adobe.com, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36...