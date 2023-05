30.05.2023

(Lars Erichsen) Vorher gibt es selbstverständlich leider keine Möglichkeit zu sagen, wann wir eine Korrektur von 1000, 2000 oder 4000 Punkten im Markt sehen. In dem Moment wo die Korrektur stattfindet, kann man es allerdings schon sehr viel genauer benennen und zwar am Anfang der Korrektur. Deswegen habe ich vor 5 Jahren ein Signal, welches ich dann etwas hemdsärmlich "Super-Signal" genannt habe, vorgestellt, bei der Börse Stuttgart. Seitdem gab es einige Signale dieser Art und alle haben dann am Ende zu so einer Korrektur geführt.



Warum dieses Video jetzt zu dieser Zeit, weil es beinahe mit abgeschlossener Wochenkerze vergangene Woche genau dieses Super-Signal jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder gegeben hätte. Es wäre also genau am vergangenen Freitag entstanden, das heißt also man hätte, ihr seht schon ich benutze den Konjunktiv, sagen dürfen, jetzt werden wir eine Korrektur sehen. Wie ausgedehnt diese Korrektur dann ausfällt, dass lässt sich nicht ganz so einfach bestimmen. In der Vergangenheit waren es aber immer mindestens 1000 Punkte.



Nun ist dieser Kelch an uns vorübergegangen, aber dieses Super-Signal ist dennoch möglicherweise aktiv, denn sollten wir diese Woche jetzt eine Kursmarke unterschreiten, dann ist es nach wie vor gültig. Schauen wir rein.

