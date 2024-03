JETZT? Bitcoin kaufen – Gold verkaufen?

02.03.2024

(Lars Erichsen) Angesichts der Kursverläufe von Gold und von Bitcoin in den letzten 3 Jahren, wenn wir uns das ökonomische Umfeld anschauen: Zinsen, Inflation, Krisen! Und wenn wir dann darauf blicken, wie sich Gold entwickelt, beziehungsweise nicht entwickelt hat und wie im gleichen Zeitraum Bitcoin gestiegen ist, müssen wir da nicht die Frage stellen, ob man jetzt nicht sein Gold verkauft und die Erträge in Bitcoin umschichtet!? Bevor mir die Gold-Fans jetzt direkt aufs Dach steigen, schaut Euch bitte dieses Video an.

Bitcoins: Digitales Gold oder Luftblase? Wie handeln und traden Sie Bitcoins richtig? Was bestimmt den Preis und welche Rolle spielt China? Alle Infos kurz und kompakt in diesem E-Book - 100% gratis! > Jetzt sichern

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Bildquellen: © MERCURY studio | stock.adobe.com