Kommt eine neue Ära der Inflation?

12.02.2021

(Lars Erichsen) Angesichts einer schier unglaublichen und kaum für möglich gehaltenen Geldflut darf man sich die Frage stellen, ob wir jetzt in eine neue Ära der Inflation, also der Geldentwertung übertreten. Das ist insofern wichtig, als das wir dann natürlich unser Anlageverhalten auch dementsprechend anpassen müssten. Schaut es euch an!



Bildquellen: © photoschmidt/stock.adobe.com