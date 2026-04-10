10.04.2026

Mein Bitcoin-Plan Ich lege mich fest!

(Lars Erichsen) Schauen wir aktuell auf die Indizes (also auf die Aktien) auf den Gold-Preis, den Öl-Preis, dann verstehe ich das eine Menge Unsicherheit vorherrscht. Schauen wir allerdings auf Bitcoin ist die Sache für mich einigermaßen klar und dementsprechend möchte ich meinen Plan in diesem Video gerne nochmal mit Euch teilen.

Bitcoins: Digitales Gold oder Luftblase? Wie handeln und traden Sie Bitcoins richtig? Was bestimmt den Preis und welche Rolle spielt China? Alle Infos kurz und kompakt in diesem E-Book - 100% gratis! > Jetzt sichern

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Bildquellen:

© https://www.freepik.com/premium-psd/psd-with-transparent-bitcoin-gold-coins-featuring-variety-coins-including-gold-round-gold_263417295.htm#fromView=search&page=7&position=27&uuid=317a6e80-4efc-4409-9fd5-8757c06976d3&query=bitcoin+fly

© https://www.freepik.com/premium-psd/psd-bitcoin-btc-coins-transparent-background-air-3d-cryptocurrencies_134027201.htm#from_element=cross_selling__psd

© https://www.freepik.com/premium-psd/potrait-gold-coins-with-bitcoin-mockup-blue-background-featuring-variety-coins-including-gold-round-gold-round-coins-as-well-as-png_172730357.htm#fromView=search&page=2&position=7&uuid=317a6e80-4efc-4409-9fd5-8757c06976d3&query=bitcoin+fly