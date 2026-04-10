Mein Bitcoin-Plan
Ich lege mich fest!
(Lars Erichsen) Schauen wir aktuell auf die Indizes (also auf die Aktien) auf den Gold-Preis, den Öl-Preis, dann verstehe ich das eine Menge Unsicherheit vorherrscht. Schauen wir allerdings auf Bitcoin ist die Sache für mich einigermaßen klar und dementsprechend möchte ich meinen Plan in diesem Video gerne nochmal mit Euch teilen.
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