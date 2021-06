01.06.2021

(Lars Erichsen) Schon 2017 hat Andrew Bailey, der Governor der Bank of England, vor Bitcoin gewarnt und dann kam die große Korrektur, von über 80%. Diesmal sagt er, dass Krypto-Investoren ihre gesamten Einsätze verlieren könnten. Was der Mann für ein Problem hat und wie ich mit seinen Vorwürfen umgehe, dazu mehr in diesem Video.



Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Bildquellen: © MiaStendal/stock.adobe.com